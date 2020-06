L’ortopedico Giancarlo De Marinis nuovo direttore dell’Icot

LATINA – E’ l’ortopedico Giancarlo De Marinis il nuovo direttore dell’Icot di Latina. Il professore molto conosciuto a Latina, dopo molti anni di esperienza presso il CTO di Roma, poi primario dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, nel 2012 era passato a dirigere il reparto di orto-traumatologia dell’Icot. Esperto di traumatologia e tra i chirurghi più famosi in Italia per la chirurgia mini-invasiva e protesica dell’anca, dove presso l’ICOT presiede un centro di riferimento.

«Vorrei formare chirurgicamente e scientificamente la nuova generazione di ortopedici che non avranno nulla da invidiare ai più importanti centri europei; voglio riportare l’Icot alla internazionalità del passato come fece il Prof Pasquali tracciando la strada finora percorsa», sono state le parole di Giancarlo De Marinis dopo la nomina.

De Marinis succede al fondatore Marco Pasquali Lasagni.