Raccolta differenziata a Latina, due ispettori ambientali la spiegano con una favola illustrata da Zoto

LATINA – Due ispettori ambientali e un illustratore di Latina sono gli autori di una storia nata per sensibilizzare i più giovani al rispetto dell’ambiente, soprattutto all’importanza della raccolta differenziata. L’ iniziativa promossa dall’Azienda per i Beni Comuni di Latina è intitolata “Una giornata da ricomporre” e parla per esempio di emergenza plastica nel mare e negli oceani.

Gioia Manduzio e Filippo Serra, che da due anni sono presenti negli Istituti scolastici di ogni ordine e grado del Comune di Latina, con attività di educazione ambientale – spiegano in una nota dall’azienda – e le illustrazioni di Zoto, un giovane artista di Latina, già protagonista di importanti manifestazioni dedicate a tematiche sociali e ambientali hanno dato vita alla favola che vede protagonisti due bambini.

“Dopo il lockdown – spiega l’Azienda – abbiamo ritenuto importante non interrompere quel legame emozionale ed educativo che si era creato durante l’anno scolastico, una delle priorità di ABC Latina. L’obiettivo è di favorire la costruzione di un senso di appartenenza, di identità e di responsabilità nei confronti del proprio territorio e dell’ambiente”.

Abc collabora dalla sua nascita con le scuole della Rete Eco-Schools di Latina il cui obiettivo per l’a.s. 2019/20 era proprio quello di potenziare la raccolta differenziata e raggiungere una riduzione del 50% della frazione indifferenziata.