Al Circeo spiagge ecologiche, laboratorio a cielo aperto

SAN FELICE CIRCEO – Approda a San Felice Circeo dove sarà presentato nel fine settimana, il progetto Bargain, frutto della collaborazione tra Enea, Università di Tor Vergata e Ispra che hanno immaginato un sistema di “spiagge ecologiche” per coniugare le esigenze balneari all’azione di salvaguardia degli ecosistemi costieri, oggi più che mai necessaria. Il progetto pilota sarà presentato dal 19 al 21 giugno nel tratto di spiaggia libera vicino lo stabilimento La Conchiglia su Viale Europa.

Al centro dell’idea, c’è la Posidonia oceanica, pianta marina e ossigeno del mare, e i residui che lascia sugli arenili. E’ infatti gestendo le grandi quantità di queste “foglie secche” (sembrano alghe ma non lo sono) che gli esperti dei tre enti di ricerca, pensano di far trasformare un problema in risorsa. In pratica la banquette verrebbe riciclata per creare arredi biocompatibili e pannelli divisori da usare in estate, per poi essere rilasciata nel suo ambiente a protezione della spiaggia e dei fenomeni erosivi, in inverno. Si eviterebbe così anche il costoso smaltimento in discarica in un’ottica di economia circolare.

La presentazione del progetto al Circeo (comune ricompreso nel Parco Nazionale omonimo) fornirà indicazioni e spunti alle amministrazioni locali e ai balneari per una gestione più sostenibile degli arenili e prevede che le spiagge ecologiche si trasformino in laboratori a cielo aperto dove avviare percorsi didattici per grandi e piccoli.