Tamponamento su Via Piave a Latina, due feriti

LATINA – Due persone sono rimaste ferite gravemente nelle prime ore di questa mattina lungo Via Piave a Latina nel tamponamento di un tir fermo lungo la corsia. I due automobilisti, marito e moglie, a bordo di un Fiat Cubo hanno tamponato il mezzo finendo per rimanere incastrati nell’abitacolo. Soccorsi sono stati entrambi trasportati in codice rosso al Goretti di Latina. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Aprilia.