A San Marco l’ultimo commovente saluto a Massimiliano D’Alessio

LATINA – Mille persone oggi a Latina per l’addio a Massimiliano D’Alessio conosciuto da tutti come Ciccio. L’ultimo saluto all’allenatore di basket morto improvvisamente all’età di 45 anni, è stato celebrato nella Cattedrale di San Marco dove sono state accolte 200 persone distanziate, due per ogni banco, così come prescrivono le normative anti- Covid-19, mentre altre 800 circa si sono radunate nel piazzale antistante la chiesa, da dove hanno potuto seguire la funzione celebrata a porte aperte e diffusa attraverso alcuni altoparlanti.

Grande commozione tra amici, colleghi e i tantissimi ragazzi, allievi delle squadre che D’Alessio aveva allenato nel corso della sua vita. Al termine della funzione il ricordo commovente in una lettera della compagna.