Tredicenne picchiato a sangue nel centro di Latina per un’amicizia virtuale stretta durante il lockdown

LATINA – Andare in giro in bicicletta nel centro di Latina e trovarsi davanti un bullo di tre anni più grande che ti rompe il naso per un’amicizia virtuale nata durante il lockdown. E’ quanto accaduto a Latina nei giorni scorsi a un tredicenne sulla testa del quale era stata anche messa una taglia da 20 euro. Follia.

Il provvedimento è scattato dopo le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Latina, che è riuscita a ricostruire la brutale aggressione scatenata dalla conoscenza stretta sui social network tra il tredicenne e una coetanea infatuata di lui e non corrisposta. Comincia così una vera e propria persecuzione attraverso continui messaggi su Instagram e Tik Tok, dove viene ripetutamente offeso e minacciato anche da un terzo ragazzo sedicenne, il quale arriva addirittura a offrire 20 euro su Whats’app, a chiunque riesca a portagli sotto casa il tredicenne da “punire”.

L’epilogo si verifica in strada qualche giorno fa, quando il sedicenne incontra l’altro in bicicletta in Via Emanuele Filiberto e lo aggredisce violentemente prendendolo a calci e pugni, provocandogli la frattura delle ossa nasali refertata al pronto soccorso del Goretti “con deviazione del setto ed emorragia sottorbitaria”.

Scatta la denuncia, i poliziotti raccolgono la testimonianza e acquisiscono gli screenshot dei messaggi tra i ragazzi e denunciano al Tribunale dei Minorenni il bullo che dovrà rispondere di lesioni personali e minacce.