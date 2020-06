Tragico incidente sulla Pontina a Sabaudia, morta una donna

LATINA – Un tragico incidente stradale si è verificato intorno alle 19 sulla Pontina al km 91, all’altezza di Sabaudia dove si sono scontrate frontalmente due utilitarie, una Opel Corsa e Fiat Idea. Nel tremendo impatto una donna ha perso la vita e un’altra è rimasta ferita gravemente ed è stata trasferita al San Camillo di Roma.

La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e far atterrare l’eliambulanza del 118. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e la polizia stradale di Terracina che dovrà ricostruire la dinamica dello scontro.