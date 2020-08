Covid-19, tre nuovi casi. Per il focolaio-movida tamponi drive-in al Goretti di Latina

Shares

(nella foto la postazione drive-in presso le tende Covid-19 del Goretti. A quella ordinaria da lunedì sarà aggiunta una postazione ah hoc per l’ultimo focolaio)

LATINA – Lo chiamano il focolaio-movida e per effettuare tutti i tamponi necessari al controllo di chi è stato in discoteca e a una festa di laurea in due locali di Latina, la Asl ha organizzato una postazione drive-in al Goretti che aprirà domani, lunedì 3 agosto. Prosegue così l’attività di tracciamento svolta dal Dipartimento di Prevenzione della Asl di Latina per trovare tutti i possibili contatti del primo positivo e di quelli che ne sono seguiti che a loro volta sono stati molto vicinia familiari, altri amici, e conoscenti.

DRIVE IN – Chi arriverà in auto per sottoporsi all’esame nasofaringeo farà ingresso al Padiglione Porfiri da viale Michelangelo, e si tratta di tutte le persone che hanno avuto contatti con i positivi del focolaio Sabaudia-Latina dopo la scoperta di un bagnino positivo al Covid-19 da cui ha avuto l’ultima catena di contagi. I controlli saranno scaglionati sia per esigenze organizzative che di urgenza e le altre persone saranno programmate in altra data, domani potranno accedere solo le persone contattate dal Servizio di Igiene Pubblica (SISP) della ASL di Latina. Chi non lo avesse ancora fatto – dicono dalla Asl – è invitato a chiamare il numero verde emergenza covid 800.118.800.

NUOVI CASI – Anche oggi ci sono nuovi casi, due a Sabaudia e uno a Sermoneta: è stato contabilizzato nel bollettino di oggi della Asl di Latina il secondo bagnino positivo che lavora nello stabilimento balneare Lido Azzurro a Sabaudia per il quale è in corso l’indagine epidemiologica. Un caso di un uomo di nazionalità indiana con link a casi già noti e isolati e a Sermoneta il caso di un uomo di 69 anni individuato con il test quando ha fatto accesso al pronto soccorso. I casi totali in provincia di Latina sono ora 613; 527 sono i guariti, 49 gli attuali positivi attivi

NEL LAZIO – Oggi 17 casi e zero decessi. Di questi 4 sono casi di importazione: due casi dal Messico, uno da India e uno da Romania. Un caso è stato individuato su segnalazione del Numero Verde 800.118.800 e due casi sono stati individuati al test sierologico. Ad oggi i casi di importazione nel Lazio provengono da ben 33 diversi Paesi