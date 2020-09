Maltempo a Formia, sospeso il drive-in per i test rapidi

Shares

FORMIA – Le condizioni meteo avverse hanno costretto alla sospensione del drive.in istituito a Formia in Via Olivastro Spaventola per l’esecuzione dei tamponi rapidi. Quella di oggi era la terza giornata programmata. L’aggiornamento arriva dal Comune che chiede a tutti i cittadini che volevano effettuare oggi il test di attendere nuovi aggiornamenti e di non recarsi sul posto.

ROCCAGORGA – Dalla sindaca di Roccagorga Nancy Piccaro arriva invece la notizia che è attivo per il tampone naso-faringeo – per tutti coloro che sono stati chiamati dalla Asl – a partire dalle 9,30, l’Unità mobile in zona Prati, località Prunacci a Roccagorga. Continua così l’attività di tracciamento seguita ad una festa che ha fatto registrare contagi a catena. Molti a Roccagorga sono in isolamento domiciliare obbligatorio, precauzionale in attesa degli esami previsti.