LATINA – Ufficializzate dal Latina Calcio 1932 tre mosse di mercato. E’ stato ingaggiato l’attaccante classe ’96 Antonio Calabrese, proveniente dalla Vastese: cresciuto nelle giovanili del Bologna e con trascorsi in C nelle fine di Arezzo, Racing Roma e Picerno, Calabrese andrà a sostituire l’infortunato Tortolano. Annunciate anche due uscite, riguardanti degli under di proprietà della Ternana per i quali è stato richiesto il rientro: il difensore Filippo Vinacri (2002) e l’attaccante Simone Di Bartolomeo (2001).