Il calendario delle prossime partite per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket

LATINA – Per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, in virtù dello spostamento della gara con Chieti al 10 marzo, dell’ulteriore posticipo al 24 marzo del recupero della quinta giornata del girone di andata con l’Eurobasket Roma, oltre che del riposo della formazione pontina in programma per il 28 febbraio, si prospettano circa tre settimane senza partite ufficiali per gli uomini di coach Gramenzi. Dal 7 marzo al 3 aprile, invece, sarà un vero tour de force per la Benaquista che disputerà ben 9 partite, di cui 5 al PalaBianchini e 4 in trasferta.

Il calendario:

domenica 7 marzo 2021 ore 18:00

9^ giornata girone di ritorno

Benacquista Assicurazioni Latina Basket vs Kienergia Rieti

mercoledì 10 marzo 2021 ore 18:00

recupero 7^ giornata girone di ritorno

Lux Chieti vs Benacquista Assicurazioni Latina Basket

domenica 14 marzo 2021 ore 18:00

10^ giornata girone di ritorno

Stella Azzurra vs Benacquista Assicurazioni Latina Basket

mercoledì 17 marzo 2021 ore 18:00

11^giornata girone di ritorno

Benacquista Assicurazioni Latina Basket vs Top Secret Ferrara

domenica 21 marzo 2021 ore 18:00

12^ giornata girone di ritorno

Benacquista Assicurazioni Latina Basket vs Orasì Ravenna

mercoledì 24 marzo 2021 ore 18:00

recupero 5^ giornata girone di andata

Benacquista Assicurazioni Latina Basket vs Atlante Eurobasket Roma

domenica 28 marzo 2021 ore 18:00

13^ giornata girone di ritorno

Unieuro Forlì vs Benacquista Assicurazioni Latina Basket

mercoledì 31 marzo 2021 ore 18:00

recupero 6^ giornata girone di ritorno

Benacquista Assicurazioni Latina Basket vs Giorgio Tesi Group Pistoia

sabato 3 aprile 2021 ore 20:00

recupero 2^ giornata girone di andata

Tramec Cento vs Benacquista Assicurazioni Latina Basket