Piccoli Comuni, arrivano i fondi della Legge Realacci

“Finalmente! È il caso di dirlo, perché la legge Realacci, cioè la legge n°158 dell’ottobre 2017 sui Piccoli Comuni Italiani, aveva acceso tante speranze, avendo attraversato ben quattro legislature, ed ancora non si era visto un euro di investimento. Quindi ora non c’è che da tirare un sospiro di sollievo ed esprimere soddisfazione salutando lo stanziamento di 160 milioni di euro in favore dei 1.095 Comuni sino a 1000 abitanti”. Lo scrive in una nota Lubiana Restaini – Coordinatrice della Consulta Piccoli Comuni di Ancilazio spiegando che “le lungaggini applicative sono state dovute soprattutto alla redazione di una serie di decreti che hanno coinvolto ben cinque ministeri, per la determinazione delle tipologie degli oltre 5000 Piccoli Comuni: dissesto, calo demografico, crisi economica, ecc. e tra i parametri anche questo della popolazione inferiore ai 1000 abitanti”.

I Comuni interessati hanno tempo sino al 15 maggio per decidere, progettare, appaltare, opere di salvaguardia di scuole strade, edifici pubblici; di risparmio energetico e sviluppo sostenibile; degli 81.300,00 euro stanziati per ciascuno, si avranno subito la metà dell’importo, ed il resto a consuntivo di collaudo e certificato di regolare esecuzione.

Nel Lazio sono 90 i Comuni beneficiari: “Un plauso particolare per i Comini di Ventotene e Campodimele e gli auspici sono che gli stanziamenti si spendano bene e soprattutto che si provveda subito, l’occasione del Recovery plan è da non perdere, a rifinanziare in modo consistente e significativo la legge”.