APPUNTAMENTI
Giovani giuristi di 30 atenei italiani a convegno a Latina
LATINA – Centocinquanta giovani giuristi si sono dati appuntamento a Latina da domani, 7 maggio, al 10 maggio per la LXXX Assemblea Nazionale di ELSA Italia. Per quattro giorni, studenti e neolaureati provenienti da 30 atenei italiani si riuniranno per confrontarsi, formarsi e discutere le trasformazioni che stanno attraversando il diritto e la società.
Con il patrocinio di Cassa Forense, del Comune di Latina, di Unindustria Roma- Frosinone -Latina -Rieti – Viterbo e di AIGA Latina, l’Assemblea Nazionale organizzata da ELSA Italia ed ELSA Roma si aprirà giovedì 7 maggio, dalle ore 14:00 alle 16:00, nella Sala Enzo de Pasquale del Comune, con la conferenza dal titolo “Legalità, Territorio e Lavoro: i Giovani come motore di sviluppo”. L’incontro – spiegano i promotori – intende affrontare in maniera concreta il ruolo delle nuove generazioni nel trasformare la legalità in un vero e proprio motore di crescita economica e sociale per le comunità locali.
La conferenza inaugurale, preceduta dai saluti degli enti patrocinanti, ospiterà interventi mirati a ispirare e orientare i partecipanti. Tra questi, Fausto Bianchi, Presidente di Piccola Industria – Confindustria, esplorerà il legame tra imprese, legalità e sviluppo sostenibile del territorio; l’Avv. Giovanni Lauretti, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Latina, affronterà le sfide e le opportunità che attendono i giovani nella professione forense; il Dott. Antonello Orlando, consulente del lavoro, analizzerà le prospettive future della previdenza italiana; e l’Avv. Marco Musella, foro di Roma, tratterà del futuro del mondo del lavoro viste le ultime novità normative.
Dopo l’apertura istituzionale, i lavori proseguiranno per ulteriori tre giornate presso il Park Hotel di Latina.
ELSA (The European Law Students Association) è la più grande associazione al mondo di studenti e giovani giuristi, con oltre 50.000 membri in più di 40 Paesi europei.
APPUNTAMENTI
Il Latina Jazz club Luciano Marinelli porta al Circolo cittadino il Luca Mannutza Trio
LATINA – Penultimo appuntamento con la stagione del Latina Jazz club Luciano Marinelli: appuntamento al Circolo cittadino sabato 9 maggio alle 21:00 con il , una delle formazioni più raffinate e intense del panorama jazzistico italiano contemporaneo.
Con Luca Mannutza al pianoforte, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Sasha Mashin alla batteria.
Nato a Cagliari nel 1968, Luca Mannutza è uno dei pianisti jazz italiani più stimati sulla scena nazionale e internazionale. Si avvicina alla musica giovanissimo grazie al padre, che a soli 4 anni gli impartisce i primi insegnamenti pianistici. Dopo il diploma al Conservatorio “G.P. da Palestrina” di Cagliari nel 1986, percorre varie esperienze musicali – dal rock progressivo alla fusion – prima di avvicinarsi definitivamente al jazz nel 1990. Dal 2002 collabora stabilmente con e fa parte degli High Five, il gruppo simbolo del jazz italiano nel mondo, protagonisti di album storici come “Five for Fun” (Blue Note/EMI Italia) e “Handful of Soul” (Schema) insieme a . Nel 2002 si qualifica a Parigi per la finale del , la piu prestigiosa competizione jazzistica dedicata al pianoforte. Ha condiviso il palco con i massimi esponenti del jazz italiano e internazionale: Rava, Fresu, Bosso, Boltro, Tamburini, Cisi, Giammarco, DiBattista, J.Pelt, J.Frahm, S.Grossman, J.D.Allen e molti altri.
Daniele Sorrentino e Sasha Mashin sono musicisti di grande esperienza, parte integrante del progetto Luca Mannutza Quintet “The Remembering”, ensemble che si ispira al contemporary jazz di New York con una forte componente ritmica e un sound coeso e camaleontico.
I biglietti possono essere prenotati contattando direttamente l’organizzazione:
– Eleonora: 350.1959933
– Damiana: 338.7961980
– Email: info.ltjazzclublucianomarinelli@gmail.com
È possibile acquistare i biglietti anche presso il botteghino del Circolo Cittadino, aperto la sera dello spettacolo dalle ore 19:30.
APPUNTAMENTI
Pontinia tappa del Viaggio in Bici per la Fondazione Roberto Sisto per Vitalba
Pontinia si prepara ad accogliere una delle tappe del “Viaggio in Bici per la Fondazione Roberto Sisto per Vitalba”, il tour solidale a sostegno delle persone con disabilità che partirà il 12 giugno da Napoli per concludersi il giorno successivo a Formello.
L’iniziativa, promossa dalla Fondazione nata nel 2024 sull’esperienza dell’associazione “Vitalba”, ha l’obiettivo di raccogliere fondi per la realizzazione di una casa famiglia destinata a persone con disabilità. La carovana sarà composta da 11 atleti, affiancati da mezzi di supporto e accompagnatori.
Tra i testimonial coinvolti figurano il campione paralimpico Leonardo Melle, l’alpinista Lola Delnevo e il maestro di sci nordico Pietro Trozzi, insieme ad altri protagonisti pronti a condividere storie di resilienza e inclusione.
La tappa pontina è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale, in linea con le recenti politiche sociali messe in campo sul territorio, tra cui il Centro Diurno inaugurato di recente e i progetti legati al “Dopo di Noi”.
L’iniziativa sarà presentata ufficialmente sabato 9 maggio alle ore 10 nell’aula consiliare del Comune di Pontinia, in collegamento streaming con il Comune di Formello, punto di arrivo del tour. Alla conferenza interverranno il sindaco Eligio Tombolillo, gli assessori Simone Orelli e Simone Coco, la presidente della Consulta dello Sport Michela Zanutel e i rappresentanti della Fondazione, tra cui Nicola Melone, insieme agli atleti Giacomo Melone e Maria Grazia Ammirati.
Previsti anche collegamenti con i testimonial e con le autorità presenti a Formello, tra cui il presidente della Fondazione Marco Marcocci e il presidente dell’associazione “Vitalba”, Francois Herlin.
APPUNTAMENTI
Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina: presentata la quarta edizione
Presentata a Latina la quarta edizione del Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina, che dal 7 al 31 maggio porterà al Museo Duilio Cambellotti mostre, eventi e incontri dedicati al tema scelto per il 2026: “Opposti”.
La manifestazione, promossa da Latina Mater ETS insieme a Fondazione Roma e al Comune, è stata presentata nel corso di una conferenza al Circolo Cittadino “Sante Palumbo”, alla presenza del sindaco Matilde Celentano e dei principali protagonisti del progetto. Nel corso dell’incontro sono intervenuti anche Alfredo Loffredo, Presidente onorario di Latina Mater Ets; Enrico Bastianini, Responsabile Disattivazione Nucleare della centrale di Latina per Sogin; Antonia Lo Rillo, Direttrice del Museo Duilio Cambellotti; e i soci di Latina Mater Ets Franco Mansutti e Anna De Donato. Numerosi anche i rappresentanti delle istituzioni presenti, tra cui il presidente della Fondazione Latina 2032, Vincenzo Zaccheo, al quale Latina Mater ha rivolto un sentito e particolare ringraziamento per la costante vicinanza e l’attenzione dimostrata.
Oltre duemila le fotografie arrivate da tutto il mondo, a conferma della dimensione internazionale raggiunta dal concorso, che coinvolge anche le scuole del territorio con una sezione speciale dedicata agli studenti. «Il Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina cresce di anno in anno, consolidando la propria dimensione internazionale e rafforzando il legame con il territorio – ha dichiarato il Presidente di Latina Mater Ets, Bruno Bulgarelli:
La quarta edizione si svolgerà dal 7 al 31 maggio presso il Museo Duilio Cambellotti, cuore del programma espositivo e culturale. L’apertura ufficiale è fissata per giovedì 7 maggio alle ore 18:00, con l’inaugurazione delle mostre: la mostra dei finalisti del Concorso, articolata tra Sessione Fotografi e Sessione speciale Francesco Mansutti; la mostra “Philippe Halsman – In relazione”, a cura di Alessandra Mauro e Suleima Autore, in collaborazione con Contrasto e il Philippe Halsman Archive; e il progetto “Il tempo attraverso i nostri occhi”, realizzato dagli studenti della classe 5A della scuola primaria di Pontenuovo (I.C. “Donna Lelia Caetani”). Un percorso espositivo che mette in dialogo autori affermati, nuovi talenti e giovani sguardi, interpretando il tema “Opposti” attraverso linguaggi e generazioni diverse.
Il giorno successivo, venerdì 8 maggio, il programma entra nel vivo con il concerto della Diaphorà in ricordo di Ermanno Tronchin, primo appuntamento di un calendario ricco e articolato.
Il primo weekend prosegue con una serie di eventi aperti al pubblico che rafforzano la dimensione partecipativa del Concorso: sabato 9 maggio alle ore 18:00 sarà presentata la mostra “Il tempo attraverso i nostri occhi”, a cura della classe 5A della Scuola Primaria di Pontenuovo; alle ore 21:00 è in programma la proiezione del documentario “Ferdinando Scianna – Il fotografo dell’ombra”, diretto da Roberto Andò.
Domenica 10 maggio la giornata si aprirà alle ore 10:30 con il laboratorio per bambini dai 7 agli 11 anni “Fotografia e poesia, due modi fratelli per leggere il mondo” con Anna Balzano; alle ore 17:00 spazio al minibasket per bambini a cura di Basket Bee nell’Arena del Museo; mentre alle ore 18:30 si terrà l’incontro “La regola e i terzi”, a cura dell’indirizzo Audiovisivo e Multimediale del Liceo Artistico “Michelangelo Buonarroti” di Latina. Le mostre si potranno visitare fino al 31 maggio, tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.
La manifestazione è promossa da Latina Mater Ets, Fondazione Roma e Comune di Latina; con il contributo di Camera di Commercio Frosinone Latina e Informare e grazie agli sponsor BSP, Sogin, Stim, Elida Toson e ai partners culturali Museo Cambellotti Latina, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Laziobimbi, Factory10, Circolo Cittadino “Sante Palumbo” Latina.
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