Fugge all’alt dei Carabinieri e provoca un incidente a Scauri: denunciato un ventenne

Notte movimentata a Scauri di Minturno, dove un giovane di 20 anni è stato denunciato dai Carabinieri dopo non essersi fermato all’alt e aver tentato la fuga. L’episodio è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio: alla richiesta di fermarsi da parte dei militari, il conducente di un’auto ha accelerato dandosi alla fuga e mettendo in atto manovre pericolose per la circolazione. Ne è nato un inseguimento che si è concluso con un incidente stradale, causato dalla guida imprudente del giovane. Nel sinistro sono rimaste coinvolte anche l’auto di servizio dei Carabinieri e un altro veicolo in transito. A seguito dell’impatto, i militari hanno riportato lievi lesioni, mentre i mezzi hanno subito danni. Le successive indagini, supportate anche dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di identificare il responsabile, che è stato denunciato in stato di libertà per fuga a seguito di posto di controllo.