Abuso edilizio e gestione illecita di rifiuti sull’Isola di Santo Stefano

Controlli ambientali sull’Isola di Santo Stefano: i Carabinieri Forestali hanno sequestrato un immobile e denunciato due persone per reati legati al danneggiamento del patrimonio paesaggistico, abuso edilizio e gestione illecita di rifiuti. L’operazione, condotta dal Nucleo Carabinieri Forestale di Latina insieme al NIPAAF, ha permesso di accertare la realizzazione di lavori edilizi non autorizzati su un manufatto di circa 370 metri quadrati, situato nel territorio del Comune di Ventotene. Dalle verifiche è emersa l’assenza della valutazione di incidenza ambientale, necessaria in quanto l’area ricade in una Zona di Protezione Speciale, oltre alla mancata comunicazione agli enti competenti, considerando che l’isola rientra nell’Area Marina Protetta Isola di Santo Stefano e Ventotene. Nel cantiere è stata inoltre riscontrata la presenza di materiali contenenti eternit, in parte frantumati al suolo, senza alcun piano autorizzato per la rimozione e lo smaltimento, in violazione delle normative ambientali. Alla luce delle irregolarità accertate, i militari hanno proceduto al sequestro dell’intera struttura, composta da un piano interrato e uno fuori terra, e alla denuncia in stato di libertà del committente dei lavori e proprietario dell’immobile.