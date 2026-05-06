A Maenza la 51^ Sagra delle Ciliegie: due giorni di festa e tradizione

LATINA – Penultimo appuntamento con la stagione del Latina Jazz club Luciano Marinelli: appuntamento al Circolo cittadino sabato 9 maggio alle 21:00 con il , una delle formazioni più raffinate e intense del panorama jazzistico italiano contemporaneo.

Con Luca Mannutza al pianoforte, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Sasha Mashin alla batteria.

Nato a Cagliari nel 1968, Luca Mannutza è uno dei pianisti jazz italiani più stimati sulla scena nazionale e internazionale. Si avvicina alla musica giovanissimo grazie al padre, che a soli 4 anni gli impartisce i primi insegnamenti pianistici. Dopo il diploma al Conservatorio “G.P. da Palestrina” di Cagliari nel 1986, percorre varie esperienze musicali – dal rock progressivo alla fusion – prima di avvicinarsi definitivamente al jazz nel 1990. Dal 2002 collabora stabilmente con e fa parte degli High Five, il gruppo simbolo del jazz italiano nel mondo, protagonisti di album storici come “Five for Fun” (Blue Note/EMI Italia) e “Handful of Soul” (Schema) insieme a . Nel 2002 si qualifica a Parigi per la finale del , la piu prestigiosa competizione jazzistica dedicata al pianoforte. Ha condiviso il palco con i massimi esponenti del jazz italiano e internazionale: Rava, Fresu, Bosso, Boltro, Tamburini, Cisi, Giammarco, DiBattista, J.Pelt, J.Frahm, S.Grossman, J.D.Allen e molti altri.

Daniele Sorrentino e Sasha Mashin sono musicisti di grande esperienza, parte integrante del progetto Luca Mannutza Quintet “The Remembering”, ensemble che si ispira al contemporary jazz di New York con una forte componente ritmica e un sound coeso e camaleontico.

I biglietti possono essere prenotati contattando direttamente l’organizzazione:

– Eleonora: 350.1959933

– Damiana: 338.7961980

– Email: info.ltjazzclublucianomarinelli@gmail.com

È possibile acquistare i biglietti anche presso il botteghino del Circolo Cittadino, aperto la sera dello spettacolo dalle ore 19:30.