Emanuela Zappone deve scegliere: consigliera regionale o presidente del Parco del Circeo

LATINA – Il Consigliere regionale Orlando Angelo Tripodi di Forza Italia annuncia l’arrivo di 105 mila euro per quattro oratori di Latina destinati ad attività educative e sociali rivolte ai giovani. Si tratta di quelli delle parrocchie del Sacro Cuore di Gesù, San Giuseppe a Borgo Grappa, Santa Maria di Sessano a Borgo Podgora e Maria Immacolata a Borgo Carso.

“Parliamo di risorse che vanno direttamente nei quartieri e nei borghi – sottolinea Tripodi – rafforzando quei presìdi educativi che ogni giorno rappresentano un punto di riferimento per famiglie e ragazzi, soprattutto nei contesti più delicati. Personalmente devo tanto a questo tipo di strutture, avendo trascorso la mia infanzia in un oratorio: un motivo in più per volere fortemente tale iniziativa, per la quale mi sono impegnato a lungo. Gli oratori non sono solo luoghi di aggregazione, ma strumenti concreti di inclusione e prevenzione del disagio sociale. Investire su queste realtà significa intervenire alla radice dei problemi e offrire opportunità vere alle nuove generazioni. Continueremo a lavorare – conclude il consigliere regionale – affinché queste politiche vengano rafforzate e rese strutturali, perché Latina ha bisogno di investimenti stabili sui giovani e sul tessuto sociale”.