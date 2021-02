Sul sagrato di San Michele, l’addio a Gianfranco Compagno

LATINA – Sul sagrato della Chiesa di Michele Arcangelo ad Aprilia questa mattina è stato dato l’ultimo saluto a Gianfranco Compagno il giornalista morto per covid lunedì all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove era ricoverato da due settimane. Sono stati molti i colleghi che hanno voluto ricordarlo per il suo impegno, qualche volta scomodo e mai venuto meno. Anche nei giorni del ricovero, infatti, non appena le sue condizioni sembravano migliorate, fino a poco prima della tragedia, aveva condiviso con alcuni amici idee e progetti e già immaginava di raccontare la sua esperienza in ospedale.

Davanti alla moglie Giorgia e alle due figlie, commossi i colleghi del Giornale del Lazio per il quale collaborava da anni, i rappresentanti dell’associazione stampa Pontina, la sezione locale del sindacato giornalisti che aveva contribuito a fondare e tanti amici. Alla fine, un caldo applauso ha avvolto la bara coperta di fiori bianchi.