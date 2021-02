Treni via Formia, ritardi di 200 minuti per 8 intercity e 15 regionali

LATINA – Mattinata infernale per i pendolari pontini. Solo dalle 11.45, dopo quasi cinque ore, è stato riparato il guasto alla linea di alimentazione dei treni sulla Roma – Napoli, via Formia dove il traffico ferroviario è ora in graduale ripresa. Saltati tutti i treni pendolari. Sul posto hanno operato i tecnici di Rfi “che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea”.

Le conseguenze del guasto si possono riassumere con alcuni numeri forniti dalla stessa azienda: 1 treno Alta velocità con un ritardo di 25 minuti, 8 Intercity e 15 Regionali con ritardi fino a 200 minuti, 1 Intercity e 5 Regionali limitati nel percorso, 4 regionali cancellati.