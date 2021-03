Ater Latina, funziona il servizio di video-appuntamento per gli inquilini

LATINA – Sta avendo un soddisfacente riscontro il servizio attivato dall’Ater di Latina per dialogare con gli inquilini in videochiamata. Un servizio nato in questi tempi di covid, che potrebbe in futuro essere mantenuto e diventare ordinario quando la pandemia sarà finita, evitando agli utenti lunghi viaggi dalle varie città del territorio verso la sede di Via Curtatone a Latina, dell’Azienda residenziale pubblica.

“La videochiamata su prenotazione rende più comodo l’interfaccia con l’azienda e più efficiente e rapida la risposta da Cori a Minturno è come se l’azienda fosse lì dove sono i suoi assegnatari, una esperienza pilota nel Lazio già utilizzata da decine di cittadini”, spiegano dall’Ater.

Il servizio era stato illustrato dal Presidente Marco Fioravante poco prima di Natale. Una piattaforma semplice e, dall’avvio del servizio già molti utenti hanno utilizzato questa modalità per dialogare con la struttura ottenendo risposte in tempi che l’Ater definisce “rapidissimi”.

COME FARE – Per accedere al servizio basta entrare nel portale dell’azienda e seguire il percorso sulla icona “prenota” che si trova sulla homepage di http://www.aterlatina.it/