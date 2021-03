Attesi a Latina centinaia di aspiranti attori per il casting del film di Crialese

LATINA – ANNULLATI I CASTING Sono attesi in centinaia (se non migliaia) oggi per il primo casting del film di Emanuele Crialese, L’immensità. Una selezione per aspiranti attori tra le più importanti realizzate nella sede e con il supporto della Latina Film Commission che naturalmente vuole poter ospitare sul territorio di Latina anche una parte del girato: “Non posso parlare di questo, sono notizie ancora riservate, ma diciamo che ci stiamo lavorando e che me lo auguro”, dice Rino Piccolo, presidente della Lfc oggi alle prese con l’organizzazione.

Il regista cerca tre personaggi principali, una bambina tra i 6 e i 9 anni e due giovanissimi, un maschio tra gli 8 e gli 11 anni e una femmina tra i 10 e i 13 per il film che avrà come protagonista Penelope Cruz. E non devono essere per forza attori. Un’occasione davvero speciale per il territorio.

“Latina risponde sempre benissimo, ci hanno chiamato da tutta Italia – assicura Piccolo – E’ un’altra bellissima produzione, molto importante, di caratura internazionale, che ha scelto Latina per i casting e stavolta la cosa è ancora più importante, perché si tratta della scelta dei protagonisti. E, nonostante la Wildside sia una produzione tra le più importanti, anche noi siamo stati contattati quotidianamente da almeno cinquanta persone, da Milano a Siracusa. Voglio però ricordare che è importantissimo che i bambini che si candidano abbiamo accento romano o almeno laziale, perché il film è ambientato a Roma”.

Non ci sarà invece oggi Emanuele Crialese, ma i provini gli saranno sottoposti dopo una prima scrematura e poi ci sarà un secondo appuntamento con il regista.

“Tutto si svolgerà con la massima attenzione al protocollo anti-covid. All’ingresso si misurerà la temperatura, si contatteranno le autorità sanitarie in caso di febbre, saranno osservate le distanze, l’accesso alla struttura e la permanenza all’interno saranno regolati da un covid-manager della produzione che seguirà tutte le fasi. Saremo molto attenti”.

Quanto ai protagonisti: “Ci sarà tanto da scegliere e non sarebbe la prima volta se uno dei protagonisti fosse un nostro cittadino. E’ già capitato, speriamo porti bene anche questa volta”, conclude Piccolo.