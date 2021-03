Covid, 144 contagi a Latina e provincia. Fondi di nuovo sopra Latina

LATINA – Sono 144 i nuovi casi di covid a Latina e provincia e nessun decesso è stato registrato nelle scorse 24 ore al Goretti. Non accennano a diminuire i casi a Fondi che ha nuovamente superato il capoluogo con 32 nuovi contagi contro i 27 di Latina.

I contagi sono distribuiti così: Aprilia 10, Cisterna di Latina 5, Cori 8, Fondi 32, Formia 12, Gaeta 2, Itri 7, Latina 27,

Lenola 1, Minturno 3, Pontinia 10, Priverno 5, Sabaudia 3, San Felice Circeo 1, Sermoneta 4, Sezze 3, Sonnino 1, Spigno Saturnia 2, Terracina 7.

Sono stati 106 i pazienti guariti.

Nel Lazio aumentano ancora terapie intensive e ricoveri, sono 1491 in base ad oltre 14mila tamponi, per un rapporto al 10%. In aumento i decessi, oggi 26, i ricoveri e le terapie intensive.

Importante novità da oggi nel Lazio per prenotare i vaccini contro il Covid: è attiva infatti l’App Salutelazio per completare tutte le procedure. La campagna vaccinale prosegue intanto senza intoppi: come annunciato dall’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, si viaggia ad oltre 20mila somministrazioni al giorno.