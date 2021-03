Latina, 8 marzo, Patrizia Ciccarelli: “Ancora troppe discriminazioni”

LATINA – Oggi è la giornata internazionale della donna e sono tante le iniziative che si svolgeranno in diversi comuni pontini. Il Comune di Latina ha organizzato, attraverso gli Assessorati alla Cultura e alle Politiche di Welfare e Pari Opportunità, una serie di iniziative online che andranno in onda sulla pagina Facebook dell’Ente.

Ieri sera è andato in prima visione “Processo per stupro”, per la regia di Renato Chiocca. Oggi invece, in collaborazione con il periodico NOIDONNE è stata organizzata una maratona streaming, che andrà in onda in diretta sempre sulla pagina Facebook dell’Ente, con una sequenza di 5 tavole rotonde che si alterneranno dalle ore 14:30 alle ore 18:00.

Ne abbiamo parlato questa mattina su Radio Immagine con l’assessora alle Pari Opportunità del Comune di Latina, Patrizia Ciccarelli che fa anche un’analisi del ruolo della donna nel corso della pandemia.

Ascolta

L’evento live si concluderà con il collegamento con Francesca Innocenti, presidente del Centro Donna Lilith, per celebrare i 35 anni del Centro Antiviolenza.