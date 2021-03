Lazio, entra in giunta il Movimento CinqueStelle: Ambiente e Agricoltura di nuovo divisi

Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha presentato la nuova giunta nata dall’accordo programmatico all’interno del Consiglio Regionale del Lazio con il Movimento CinqueStelle. Un accordo basato sul programma – è stato spiegato – “Prima di tutto la salute e il lavoro” scritto per portare a termine la legislatura attraverso nuove azioni e nuovi impegni: un nuovo programma modulato per far fronte alla crisi pandemica e alle richieste di imprese, famiglie e lavoratori della nostra Regione

“Siamo convinti – ha detto Zingaretti – che l’Italia, la nostra regione, la nostra comunità ora abbia bisogno di affrontare alcune grandi emergenze: fermare la pandemia con misure di contenimento e correndo nella campagna vaccinale. Accanto agli aspetti sanitari c’è l’urgenza sociale e del lavoro: abbiamo davanti la grande sfida di ricostruire la fiducia. Insieme abbiamo avuto la passione e il coraggio di provare a realizzare questa unità, tutti abbiamo fatto un passo in avanti e abbiamo deciso di occuparci del bene comune in maniera più seria per lo sviluppo e l’innovazione. Oltre a tutte le forze è un fatto politico nuovo, con movimento 5 stelle è un accordo alla luce del sole, dopo mesi di dura opposizione, ma anche di confronto nel merito dei contenuti. Oggi diamo vita a una nuova maggioranza e credo il risultato sia quello di una politica più credibile e di un Lazio più forte. Mai la Regione ha avuto la stessa figura del presidente per due volte consecutive e per la prima volta due squadre si uniscono per lavorare per il bene comune della comunità. Il segno che la politica, se vuole, può avvicinarsi per risolvere problemi persone” – sono state le parole del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, presentando alla stampa la nuova giunta.

Tornano separati gli assessorati all’Agricoltura e all’Ambiente: la pontina Enrica Onorati resta titolare dell’Agricoltura mentre Roberta Lombardi guiderà l’assessorato alla transizione ecologica. “Tre anni incredibili, intensi e preziosi. Esser stata protagonista del progetto pilota della Giunta Zingaretti di coniugare agricoltura e ambiente, tematiche sino ad allora impensabili da avvicinare, è stato un onore”, ha detto la onorati dando il benvenuto in Giunta alla collega del Movimento Cinque Stelle.

La nuova Giunta è così composta:

– Daniele Leodori – Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi

– Alessandra Troncarelli – Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP (azienda pubblica di servizi alla persona)

– Enrica Onorati – Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità

– Claudio Di Berardino – Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale

– Paolo Orneli – Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start – Up e Innovazione

– Alessio D’Amato – Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria

– Mauro Alessandri – Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità

– Massimiliano Valeriani – Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento, Smaltimento e Recupero

– Valentina Corrado – Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa

– Roberta Lombardi – Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi)