A Cori passeggiando per antichi forni, aree naturalistiche e archeologiche

CORI – Nel territorio di Cori e Giulianello partono le passeggiate tematiche. Lo scopo dell’iniziativa messa in campo da alcune associazioni locali è quella di “riscoprire e valorizzare memorie storiche e culturali della comunità e che meritano di essere tramandate alle future generazioni”, ma si “richiama agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: Salute e Benessere; Città e Comunità sostenibili; Vita sulla terra.

Ciascun appuntamento – spiegano i promotori – sarà una camminata di quartiere, che permetterà di interagire con le persone del posto, scoprire narrazioni e storie tipiche del territorio locale. Inoltre, con il supporto di esperti del settore, ogni passeggiata permetterà di parlare di un tema specifico sotto diversi profili (storico, culturale etc.). Il materiale raccolto confluirà poi in webinar di approfondimento che verranno trasmessi sui canali Facebook e YouTube delle associazioni aderenti al progetto.

LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA – Il 1° ottobre si cammina alla scoperta di antichi forni con partenza da Piazza Signina, lato edicola, ore 16:30. In compagnia delle archeologhe Lucia Rosini e Roberta Trifelli, la camminata sarà un focus dedicato alla memoria dei forni del centro storico, una passeggiata per capire le origini e il tessuto di questa tradizione locale. Si costruirà inoltre una “mappatura di comunità”, un tracciamento di ricordi tipici della zona.

Il 9 ottobre si passeggia dal lago di Giulianello a Torrecchia Vecchia. E’ la camminata dello sviluppo sostenibile con partenza ore 9, ingresso Lago. In occasione della Settimana dello Sviluppo Sostenibile, si camminerà fino al Castello di Torrecchia, attraversando alcune delle ultime zone incontaminate del Lazio e vedendo siti storici e naturalistici di rara bellezza. Inoltre, con l’ausilio dell’app iNaturalist (sviluppata dal National Geographic), si andrà alla scoperta e al censimento delle specie floreali autoctone presenti lungo il tragitto.

Infine, il 5 novembre, alle 16:30 si torneranno a scoprire antichi forni, proseguendo nella zona di Cori Valle.

Hanno aderito attualmente al progetto: Associazione di Promozione Sociale Polygonal, Pro Loco Cori, Associazione Culturale Arcadia, Scout CNGEI Giulianello – Sez. Velletri, Comitato Civico Cori, ASD Gymnastica Julia, Hearth APS, Freeride Cori Monumento Naturale Lago di Giulianello. Al progetto ha aderito anche Comune di Cori. Le passeggiate tematiche hanno poi il sostegno di Learnvil, un partenariato europeo Erasmus+ che intende supportare la resilienza delle comunità locali, allo scopo di valorizzarne le risorse ed abbatterne i pericoli di abbandono e spopolamento.

Per partecipare alle camminate, è necessario prenotarsi al seguente numero: 3283647095. Ciascuna iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-covid.