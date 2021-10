Amministrative 2021, si vota: aperti i seggi a Latina e provincia

LATINA – Sono cominciate le operazioni di voto nei 12 comuni pontini dove si rinnova il sindaco e il consiglio comunale.

A Latina problemi si sono registrati al momento dell’insediamento dei seggi nelle 116 sezioni per la mancanza di scrutatori e in qualche caso di presidenti e segretari. Ancora questa mattina mancavano all’appello alcune figure.

File si registrano in alcuni seggi e all’ufficio anagrafe di Via Ezio a Latina per le tessere elettorali.

Si attende ora il primo dato ufficiale sulle operazioni di voto che sarà diffuso dalla Prefettura di Latina dopo le 12 di questa mattina e riguarderà come di prassi l’affluenza alle urne nei 12 comuni pontini al voto e la media provinciale.