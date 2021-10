Coletta in radio: “Anni durissimi, ma abbiamo messo in sicurezza Comune e conti, ora guardiamo avanti: università, turismo, sostenibilità”

LATINA – Il sindaco uscente Damiano Coletta è ricandidato alla carica di primo cittadino a Latina e chiede di poter avere il “secondo tempo”. Si conclude così il ciclo di conversazioni con i sette candidati e le due candidate alla guida del capoluogo che trovate tutte ripubblicate su questo sito.

“Abbiamo trovato una città in cui c’era una pericolosa commistione tra politica e malaffare, c’era bisogno di legalità di equità, e la nostra scelta politica è stata quella di mettere in sicurezza l’ente, perché c’erano una serie di disastri maturati in due amministrazioni consecutive nei primi anni del 2000, cimitero, terme, Slm, piscina, e il nostro compito era quello di risanare prima di tutto l’aspetto economico, perché eravamo pericolosamente vicini ad una situazione di default. Dovevamo anche risanare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni”, ha detto Coletta.

“I primi tre anni sono stati durissimi, dovevamo rimettere in sicurezza l’ente, abbiamo lavorato in cantina, spalato fango, poi è stato anche il tempo della semina: Abc, nuovo trasporto pubblico locale, trasformazione dell’illuminazione a led, l’elenco è lungo. Ora abbiamo gambe solide, fondamenta solide, il Comune ha regole che rappresentano un elemento di garanzia e guardiamo alla sostenibilità come al futuro”.

Nel programma ambiente inteso come sviluppo sostenibile nel solco delle indicazioni dell’Ue, ma anche Abc ed economia circolare, raccolta differenziata porta a porta “per recuperare 20 anni di arretratezza e far pagare meno tasse ai cittadini virtuosi”.

Sul Teatro chiuso Coletta non ha avuto mezzi termini: “Si assumesse la responsabilità chi responsabilità pesanti ha avuto. Il nostro teatro non aveva mai avuto, sin dalla sua apertura, l’agibilità antincendio. In conseguenza della totale assenza di manutenzione per trent’anni quel teatro era a rischio e prima di tutto viene la sicurezza dei cittadini. In questi anni abbiamo fatto interventi per un milione e 200mila euro, siamo in dirittura d’arrivo, e ora restituiremo alla città un teatro sicuro, così come oggi lo stadio è sicuro”.

Nel programma il Distretto per la Salute di Latina, un progetto a più settori, da realizzare con i nuovo Pnrr.

Coletta chiuderà la campagna elettorale in Viale Italia con un evento che partirà alle 19,30 con l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato. Con lui anche un gruppo di giovani vicini al Movimento.

