Benacquista Latina Basket fermata a Ravenna: 75-66

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha disputato la prima gara esterna della regular season sul parquet del Pala Mauro De Andrè di Ravenna, mantenendo il punteggio in equilibrio per 30 minuti e cedendo ai padroni di casa, non senza lottare, soltanto nell’ultima parte del match (75-66).

Una sfida difficile contro una formazione solida quella che hanno affrontato gli uomini di coach Gramenzi in occasione della seconda giornata del Campionato. I nerazzurri hanno giocato una buona gara, mantenendo il punteggio in equilibrio per i primi 30 minuti. L’avvio di ultimo quarto è stato determinante ai fini del risultato finale, per via di alcune conclusioni sfortunate che hanno fatto perdere fiducia nelle proprie potenzialità ai pontini. Ravenna è stata brava a saper approfittare del momento di difficoltà degli ospiti e conquistare e gestire il vantaggio che le ha permesso di vincere il match. (foto Zani dal sito Latina Basket)