Il Latina calcio 1932 batte 3-0 il Picerno

LATINA – Sorride mister Di Donato in Sala stampa dopo il match del Francioni al termine dell’ottava giornata del campionato di serie C. Dopo tre sconfitte consecutive i nerazzurri vincono nettamente contro il Picerno: 3-0 il risultato finale dell’incontro che era anche il primo scontro salvezza per i padroni di casa. A rompere il lungo digiuno dei ragazzi di Di Donato, è statoTeraschi al 34′ del primo tempo. Poi, il raddoppio al 10′ del secondo tempo con una rete di Andrade e a un minuto dalla fine del tempo regolare, il sigillo di Sane. Si giocherà ancora 5 minuti, con la vittoria ormai in tasca.

IL TABELLINO –

Latina Calcio 1932 3 – 0 AZ Picerno

Latina Calcio 1932 (4-4-2): Cardinali, Amadio, Rosseti (36’ st Sane), De Santis, Barberini, Teraschi (36’ st Celli), Tessiore, Esposito, Nicolao, Ercolano (21’ st Di Livio), Andrade (27’ st Carletti). A disposizione: Alonzi, Spinozzi, Giorgini, Zini, Marcucci, Mascia, Atiagli, Rossi. Allenatore: Di Donato.

AZ Picerno (3-5-2): Albertazzi, Ferrani (1’ st D’Angelo), Pitarresi, Alegretto, Dettori (1’ st De Marco), Ferreira Da Silva (39’ st Carrà), Stasi (1’ st Setola), Guerra (17’ st Gerardi), De Franco, De Ciancio, Coratella. A disposizione: Viscovo, Finizio, De Cristofaro, Vivacqua, Alcides Dias, Garcia Rodriguez, Terranova. Allenatore: Palo.

Arbitro dell’incontro: Michele Delrio da Reggio Emilia.

Assistenti: Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore e Paolo Cipolletta di Avellino.

Quarto Ufficiale: Carlo Palumbo di Bari.

Marcatori: 34’ pt Teraschi (L), 10’ st Andrade (L), 44’ st Sane (L).

Ammoniti: 32’ pt Ferrani (P), 40’ pt Andrade (L), 16’ st Ercolano (L), 23’ st De Ciancio (P).

Recuperi: 1’ pt. 4’ st.

Angoli: Latina Calcio 1932 8 AZ Picerno 2.

Note: Spettatori 901