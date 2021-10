Il Latina Calcio 1932 blinda mister Di Donato: “Al centro del nostro progetto”

LATINA – Il Latina Calcio 1932 blinda l’allenatore Daniele Di Donato nonostante le ultime due sconfitte rimediate dalla squadra, una domenica in Calabria in casa della Vibonese e una al Francioni ieri, nel turno infrasettimanale contro il Catanzaro, quinto ko delle ultime sei gare, che ha fatto precipitare i nerazzurri in piena zona play-out.

Il Direttore Sportivo, Marcello Di Giuseppe parla dalla sala stampa del Francioni e spiega che la società non ha dubbi e che Di Donato resta al centro del progetto: “Ribadisco la grandissima forza del Catanzaro, ma io nel complesso ho visto una squadra viva fino alla fine. le disattenzioni che ho visto non ce le possiamo permettere, ma fanno parte di un processo di crescita che dobbiamo accelerare per non perdere l’autostima. L’allenatore Daniele Di Donato è bravissimo, secondo me arriverà in serie A e ha sposato un progetto che non può cadere dopo due mesi. Non possiamo nemmeno immaginare di metterlo in discussione”.