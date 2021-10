Covid, 23 nuovi casi, lieve crescita a Latina con 9 nuovi positivi. Il punto con l’infettivologa del Goretti Miriam Lichtner

LATINA – Sono 23 i nuovi casi di covid registrati a Latina e provincia dalla Asl e ufficializzati nel bollettino dell’11 ottobre, in linea con il dato precedente. Non ci sono stati decessi, zero anche i ricoveri. Un solo paziente è stato dichiarato guarito ed è Latina stavolta il comune che ha registrato più casi, in tutto 9, seguita da Aprilia con 5. Gli altri positivi sono emersi a Cisterna di Latina 3, Cori 3, Sermoneta 1, Sezze 1 e Terracina 2.

“La situazione delle infezioni è sostanzialmente stabile e i pazienti ricoverati sono per la gran parte non vaccinati. Il lavoro che stiamo svolgendo efficacemente è quello che riguarda il trattamento con anticorpi monoclonali. Quando abbiamo cominciato a marzo, la disponibilità dei farmaci era scarsa e quindi l’infusione era limitata a pazienti al altissimo rischio, in queste settimane invece raggiunge una porzione di popolazione a rischio significativa. Si tratta di una grossa opportunità per combattere la malattia da covid insieme al vaccino”, spiega la professoressa Miriam Lichtner, che dirige la Uoc di malattie Infettive del Goretti

Sono state 1057 le vaccinazioni eseguite nelle scorse 24 ore negli hub vaccinali del territorio. Tra le novità di oggi, l’arrivo in farmacia del siero Pfizer.