Lazio, continua la discesa del covid: meno casi, meno ricoveri e meno pazienti in terapia intensiva

Continua la discesa dei casi di covid nel Lazio: oggi sono stati 221, in calo rispetto a dspetto a domenica 3 ottobre. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,1%. Prosegue anche il calo di terapie intensive e ricoveri.

La campagna vaccinale ha ormai raggiunto il 90% degli adulti e l’83% degli over 12 che hanno completato l’iter vaccinale, mentre sono state superate 45mila terze dosi. Da domanisarà possibile prenotarsi per il richiamo anche gli over 60 purché trascorsi 180 giorni dalla seconda dose.

Sempre da lunedì nelle farmacie sarà possibile trovare anche il vaccino Pfizer.

Per quanto riguarda i sanitari, si comincerà così come disposto dalla circolare del Ministero della Salute del 27 seomenica 3 ottobre di 57 rittembre 2021, con gli over 60 ad alto rischio di esposizione e comorbidità.

Il vaccino antinfluenzale (gratuito per gli over 60, per le categorie a rischio, gli operatori sanitari, le forze dell’ordine, e i donatori di sangue) sarà gratuito anche per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni.