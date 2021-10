In arrivo nel Lazio 11 nuove automediche

LATINA – Arriverà a Latina venerdì una delle 11 automediche del Lazio acquistate per rinforzare i servizio di 118. ne dà notizia l’assessore regionale Alessio D’Amato in una nota.

“Il Direttore generale dell’Ares 118, Maria Paola Corradi mi ha confermato che la nuova automedica ieri ha superato il collaudo e da venerdì sarà operativa a Latina. E’ un mezzo allestito interamente con nuove apparecchiature che verrà messo a disposizione della rete dell’emergenza. Ares 118 mi ha comunicato che i tempi sono quelli tecnici per l’immatricolazione e il collaudo del nuovo mezzo. Complessivamente in tutta la Regione sono undici le nuove automediche in arrivo”.