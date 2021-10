Valeria Campagna, 1035 preferenze: “Coletta unica scelta possibile per chi vuole il bene della città”

LATINA – Ha ottenuto 1035 preferenze, risultando la più votata di Lbc e in assoluto la più votata della coalizione a sostegno del sindaco uscente Damiano Coletta. Oggi Valeria Campagna, una consiliatura alle spalle come consigliera più giovane d’Italia, pronta a tornare sul suo seggio con una laurea, un master in pubblica amministrazione e slancio rinnovato, scende in campo e lancia un appello in vista del ballottaggio: “Latina – scrive in una nota – in questi anni è cambiata e ora guarda al futuro. Coletta unica scelta possibile per chi vuole il bene della città”.

La 24enne interviene in sostegno del Sindaco Coletta: “Ringrazio di cuore il Sindaco per la fiducia riposta nei miei confronti – ha dichiarato – così come la lista di Latina Bene Comune e le altre a sostegno di Coletta, con le quali si è creata una sinergia che è di grandissimo auspicio in vista del nostro secondo tempo per Latina. Bisogna confermare il Sindaco Coletta perché servono onestà, valori e competenze per amministrare la seconda città del Lazio e gestire tutti i soldi che arriveranno dall’Europa. Oggi il nostro Comune ha conti in ordine, progetti approvati e procedure chiare e trasparenti. Sono le fondamenta solide su cui costruire i prossimi 5 anni”.