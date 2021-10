Enrico Letta a Latina per Coletta

LATINA – Enrico Letta, segretario nazionale del Pd di Latina sarà a Latina stasera alle 20,30 all’arena del circolo cittadino Sante Palumbo di Piazza del Popolo per sostenere il sindaco uscente Damiano Coletta, a pochissimi giorni dal voto di ballottaggio in programma domenica 17 e lunedì 18 ottobre. L’evento, che sarà trasmesso anche in diretta FB, segue l’arrivo a Latina del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che al Nad Caffè di Piazza del Popolo ha incontrato Coletta e alcuni simpatizzanti, Zingaretti ha voluto sottolineare l’importanza della continuità amministrativa: “Dieci anni sono il tempo per vedere i risultati e raccogliere i frutti di quanto si è fatto – ha detto – Nella vita non si lasciano le cose a metà: faccio quindi un appello ai cittadini, per difendere la passione con cui Latina si è ripresa, con il sindaco Coletta, dall’abisso in cui era sprofondata”.

In mattinata il vice-presidente della Regione Lazio Daniele Leodori aveva incontrato il candidato in una conferenza stampa al Museo della Terra Pontina di Piazza del Quadrato, dove si è parlato di storia e di futuro, con Latina al centro e come punto di riferimento nel territorio per numerosi progetti derivanti dalla collaborazione tra Regione e Comune, a partire da quello per il Distretto della Salute già presentato al MISE: “Latina deve trovare una pacificazione nel rapporto con la sua storia, che non deve essere negata ma nemmeno strumentalizzata – ha detto il sindaco Damiano Coletta – Abbiamo scelto questo luogo perché lo Stallino di Piazza del Quadrato è l’edificio più antico della nostra città e ci sembrava doveroso riqualificarlo: il progetto è stato finanziato con 6 milioni di euro dalla Regione, che è l’ente proprietario dell’immobile”.

Leodori ha puntato i riflettori sulle infrastrutture e sulla sostenibilità, qualità che caratterizza tutte le progettualità presentate da Latina. “Damiano Coletta ha una visione complessiva della crescita del territorio: la continuità amministrativa è un valore e un sindaco si giudica dopo il secondo mandato; interrompere progettualità in corso sarebbe un errore” – ha detto.

LA CHIUSURA DELLA CAPAMAGNA ELETTORALE – Diversi gli eventi in programma per la giornata di venerdì che è anche quella conclusiva della campagna elettorale. Il primo alle 11:00 dal titolo “Latina città degli universitari” al Bar “30 e Lode”, Corso della Repubblica, al quale parteciperanno oltre al sindaco la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni e il deputato Marco Bella.

Alle 18:00 invece “Che genere di politica – Il ruolo delle donne nelle decisioni” al circolo cittadino Sante Palumbo di Piazza del Popolo, con la partecipazione delle assessore regionali Enrica Onorati e Roberta

Lombardi, e della consigliera regionale Gaia Pernarella.

Al termine della giornata di chiusura, il comizio di Damiano Coletta alle 19:00 al Parco San Marco, che sarà trasmesso anche in diretta Facebook.