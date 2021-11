Atto vandalico a Cisterna, imbrattato con escrementi lo stemma della Croce Rossa

CISTERNA – Lo stemma della Croce Rossa posto all’esterno della sede di Cisterna è stato imbrattato con escrementi di cane lasciati poi lì accanto in bella mostra. E’ accaduto nel quartiere San Valentino e davvero si fa fatica a credere che sia potuto accadere.

La notizia è stata data dal presidente del Comitato di Latina della Croce Rossa, Giancarlo Rufo: “Io non so cosa passa per la testa di alcune persone, posso solo esprimere vicinanza ai nostri Volontari dell’unità Territoriale CRI di Cisterna e il massimo sdegno nei confronti di un altro gesto che subiamo presso la nostra sede. Dietro quella porta imbrattata di escrementi di cane, conserviamo gli aiuti che distribuiamo ai concittadini che vivono in situazioni di necessità e vulnerabilità. Un gesto, purtroppo non il primo, che ci disturba solo nel dover perdere tempo a pulire e sanificare, di certo non ci fa cedere nemmeno di un passo rispetto al nostro impegno di aiutare tutti, pure quelli che ci lasciano questi regali. Ci offende e ci ferisce, vedere sporcato il nostro Emblema, simbolo di Protezione ed Aiuto riconosciuto a livello Universale, questo proprio non possiamo comprenderlo! Scusate per le immagini”, conclude Rufo che ha deciso di pubblicare le foto.