Paura all’Agrario San Benedetto di Latina, feriti due operai

LATINA – Paura nella tarda mattinata di oggi all’Istituto Agrario San Benedetto di Latina dove due operai sono rimasti feriti in seguito a un incidente avvenuto nel locale caldaia dove stavano lavorando. Secondo le prime informazioni raccolte dalla polizia intervenuta sul posto, i due operai sono stati investiti dalla fiammata mentre effettuavano la manutenzione di una delle tre caldaie che alimentano l’impianto di riscaldamento della scuola. Soccorsi e trasferiti al Goretti dal 118 non sono in condizioni gravi. Nessuno studente è rimasto ferito. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Sono in corso le indagini per ricostruire i fatti.