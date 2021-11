Sonnino, torna a casa ubriaco e minaccia di morte i genitori con una motosega: fermato un 28enne

SONNINO – E’ rientrato di notte e dopo una discussione con i genitori ha imbracciato una motosega e li ha minacciati di morte. E’ accaduto a Sonnino Scalo nel fine settimana, dopo che il ragazzo, un 28 enne del posto, aveva avuto un incidente avvenuto a poca distanza da casa, mentre era ubriaco. Al suo rientro nella villetta dove il nucleo familiare si era trasferito da poco, è nata un’accesa discussione subito degenerata. Sono stati i carabinieri, intervenendo dopo la chiamata al numero di emergenza arrivata da un’abitazione vicina dalla quale si avvertivano distintamente le urla, a bloccare il giovane che era ormai fuori controllo, a disarmarlo e a fermarlo poi con l’accusa di tentato omicidio. La sua furia inizialmente si era rivolta anche contro i militari.

Il processo è previsto già questa mattina per direttissima. Sulle spalle del ragazzo anche una precedente denuncia per minacce: non era infatti la prima volta che aggrediva i suoi genitori.