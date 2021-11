LATINA – Una persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal 118 dopo un incidente stradale che si è verificato questa mattina nei pressi dell’ospedale di Latina, alla rotatoria dove confluiscono Via Botticelli, viale Michelangelo oltre che Via Achille Porfiri. Nell’impatto una delle auto è finita contromano sullo spartitraffico centrale. Il conducente è stato portato in ospedale. Sul posto per i rilievi i carabinieri.