Latina, investito in carrozzina, muore l’83enne Dante Fonzi

LATINA – Risiedeva a pochi passi dal luogo dell’incidente che gli è costato la vita l’83enne investito mercoledì mattina lungo via Bruxelles, a Latina. L’anziano, Dante Fonzi, aveva problemi di deambulazione e dopo l’impatto avvenuto nei pressi del Colosseo, era stato trasportato in ospedale dal 118 e ricoverato in condizioni critiche al Goretti per una grave emorragia. E’ spirato poche ore più tardi. L’anziano – secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Latina – si era immesso sulla rotatoria con la sua una carrozzina quando un automobilista alla guida di un’utilitaria, lo ha travolto.

Sei persone sono rimaste ferite in altri due incidenti stradali avvenuti sull’Appia e a Pontinia in Via Lungo Botte.