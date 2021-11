Il racket dietro l’omicidio di Borgo Montello, cinque arresti all’alba ad Aprilia, Velletri e Roma

LATINA – Dalle prime ore dell’alba nei comuni di Aprilia, Velletri e Roma, i Carabinieri della Stazione di Campoverde con i militari della Sezione Operativa del Norm del Reparto Territoriale di Aprilia stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Latina su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 5 persone di nazionalità indiana, 2 agli arresti domiciliari e 3 in carcere, ritenute responsabili, a diverso titolo, dei reati di rapina in concorso, lesioni aggravate, tentata violenza privata aggravata, danneggiamento in concorso, minacce ai danni di connazionali.

Si fa luce così anche sul movente dell’omicidio del 29enne indiano Jagsheer Sumail avvenuto in un casolare di Borgo Montello alla fine di settembre mentre era in corso la festa per la nascita del figlio della vittima. Tra gli arrestati infatti c’è anche l’uomo considerato leader di un sodalizio criminale che aveva imposto il suo potere sulla comunità, già arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Latina, perché considerato responsabile, in concorso con altri connazionali di quella barbara uccisione a colpi di mazza di ferro.