Paura alla rotatoria di Via Polusca, monopattino travolto da un’auto

LATINA – Stava andando a scuola con il monopattino è stato investito da un’auto all’altezza della rotatoria di Via Polusca un ragazzo di 16 anni del liceo Majorana che cadendo ha battuto la testa. L’ automobilista alla guida, un anziano, si è fermato e con lui alcuni passanti che hanno chiamato il 118. Sul posto sono arrivate anche le Volanti della Polizia e i vigili urbani che hanno effettuato i rilievi. Il minorenne è stato portato in ospedale in codice rosso per dinamica ed è ora in osservazione al Goretti.