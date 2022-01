Hub senza prenotazione per le donne in gravidanza. E il 2 anche l’open Day

LATINA – “Per tutte le donne che si trovano in fase di allattamento o in stato di gravidanza, a partire dal secondo trimestre, è disponibile una corsia preferenziale per la vaccinazione Anti Covid-19”. Lo comunica in una nota la Asl di Latina per dare impulso alla campagna vaccinale nella categoria.

E’ stato stabilito dunque che tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00, senza alcuna prenotazione, le gestanti potranno ricevere, a seconda delle disponibilità, una dose Pfizer o Moderna, recandosi in uno dei 6 centri vaccinali della provincia di Latina, ovvero: la ex Rossi Sud di Latina, l’AbbVie di Aprilia, la Casa della Salute di Priverno, l’Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, l’Ospedale Fiorini di Terracina e il Centro commerciale Itaca di Formia.

C’E’ ANCHE UN OPEN DAY – La Asl di Latina organizza anche un open day dedicato a tutte le donne che si trovano in fase di allattamento o in stato di gravidanza, a partire dal secondo trimestre. L’appuntamento è il 2 febbraio 2022 e anche in questo caso non serve la prenotazione ma in soli due centri, a nord la ex Rossi Sud di Latina per il sud il centro Itaca di Formia (sempre dalle 8 alle 20) con 100 dosi di vaccino Moderna a disposizione per ogni struttura. In questo caso le gestanti dovranno avere oltre alla tessera sanitaria e al documento comprovante la gravidanza (ecografia, positività Beta hCG, certificato ginecologico).

“L’obiettivo – dicono dalla Asl – è rafforzare la tutela della maternità e dei nascituri”.