Covid, 1304 nuovi positivi, un decesso e 9 ricoveri

LATINA – Oggi sono 1304 i nuovi casi covid a Latina e provincia segnalati dal bollettino della Asl di Latina, un numero sempre elevato, ma che confermerebbe il raggiungimento del cosiddetto plateau annunciato dai calcoli del Cnr.

E’ proprio questa, infatti, da circa 10 giorni, la media dei casi giornalieri.

Sul fronte ricoveri, dopo il picco di ieri con 19 pazienti pontini ospedalizzati tra Latina e Roma, sono stati 9 nelle ultime 24 ore i pazienti più gravi trattenuti in ospedale, 7 al Goretti di Latina e 2 trasferiti a Roma.

Un paziente di 75 anni di Prossedi non vaccinato è morto al Goretti dove era ricoverato per le conseguenze del covid, per un totale di 743 decessi da inizio pandemia ad oggi sul territorio provinciale di Latina.

Sono oltre 34500 gli attuali positivi attivi a Latina e provincia.

I casi sono emersi ad Aprilia 244, Bassiano 4, Castelforte 1, Cisterna di Latina 61, Cori 12, Fondi 50, Formia 70, Gaeta 30, Itri 9, Latina 411, Lenola 2, Maenza 3, Minturno 41, Monte San Biagio 9, Norma 11, Pontinia 33, Ponza 7, Priverno 32, Prossedi 1, Roccagorga 8, Rocca Massima 4, Roccasecca dei Volsci 1, Sabaudia 37, San Felice Circeo 15, Santi Cosma e Damiano 15, Sermoneta 37, Sezze 63, Sonnino 11, Sperlonga 3, Spigno Saturnia 1, Terracina 82

LE VACCINAZIONI – Le dosi complessive di vaccino somministrate negli hub vaccinali del territorio sono state 5045, divise in 4707 agli adulti e 338 pediatriche.

Basso il numero di prime dosi tra gli adulti, sono state solo 181, mentre le pediatriche 175, più della metà del totale.