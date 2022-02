A Latina il quinto latitante arrestato in poche settimane

LATINA – Un altro latitante, il quinto in poche settimane, è stato arrestato a Latina dove si nascondeva. L’operazione è scattata in seguito a mirati servizi di controllo messi in campo dopo i precedenti arresti, proprio per il sospetto che Latina, per la sua comoda posizione a metà strada tra Roma e la Campania, sia considerata un territorio appetibile da chi fugge dalla legge.

Sono stati i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Latina diretti dal Tenente Mario Ferrari a individuare e arrestare un 28enne di nazionalità romena che viveva con la compagna in un appartamento di Latina Scalo.

Il giovane era inseguito da un mandato di cattura europeo emesso dall’autorità giudiziaria spagnola, dopo la condanna a cinque anni di reclusione per aver fatto parte di un gruppo criminale specializzato nel traffico di di auto di lusso rubate. L’uomo dopo l’arresto è stato trasferito in carcere in attesa di essere estradato in Spagna.