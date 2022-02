Covid, il Lazio firma l’accordo per stabilizzare i precari della sanità impegnati nella pandemia

LATINA – E’ stato siglato questa mattina in Regione Lazio l’accordo con i sindacati per stabilizzare il personale sanitario precario impegnato in questi due anni nella lotta e il contrasto alla pandemia, presenti le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, ANAAO-COSMED, CIMO, CGIL Medici, CISL Medici, UIL Medici, FIALS, ANPO ASCOT, AAROI EMAC, FASSID SINAFO e FVM.

Lo ha annunciato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato spiegando che “già dal mese di aprile partiranno le prime procedure di stabilizzazione del personale per chi avrà maturato i requisiti” e che si tratta “di un giusto riconoscimento per il grande lavoro svolto in questi due anni di pandemia per proteggere e mettere in sicurezza la nostra comunità”.

L’altra novità riguarda prevista dall’accordo è l’avvio di un percorso di internalizzazione dei servizi volto alla tutela dei lavoratori che oggi operano in appalto.

“Un passo importante nella direzione del rafforzamento della sanità territoriale e voglio ringraziare le rappresentanze sindacali per il lavoro di confronto e concertazione svolto in questi mesi che ha portato al raggiungimento di questo importante risultato”, ha concluso D’Amato.