Tempesta a Londra, il racconto “live” del giornalista di Latina Alessandro Allocca

Una delle peggiori tempeste degli ultimi decenni, Eunice, si sta abbattendo sull’inghilterra. Il Met Office ha emesso oggi una seconda rara allerta meteo rossa per Londra significa che esiste un pericolo di vita a causa dei detriti volanti Centinaia di scuole restano chiuse e tutti i treni in Galles sono sospesi. Lo sta raccontando sui social in diretta il giornalista di Latina Alessandro Allocca che ci ha portato sulle sponde del Tamigi agitato come un mare. (qui in un video da Facebook)