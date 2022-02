Sabaudia, rifiuti a Baia D’Argento, il Comune ne ordina la rimozione

SABAUDIA – La sindaca di Sabaudia Giada Gervasi ha emesso le ordinanze che intimano la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi nell’area di Baia d’Argento chiedendo alla proprietà dei terreni di dare avvio con urgenza, e non oltre i 60 giorni, mediante ditte autorizzate, al recupero o smaltimento dei rifiuti abbandonati, alla messa in sicurezza mediante isolamento di quelli pericolosi speciali, evitando il rischio di contaminazione. In caso di inadempienza, l’Amministrazione comunale agirà in danno, sostituendosi al privato, e avviando l’iter per la bonifica dei luoghi e contestualmente quello per il risarcimento delle spese sostenute.

“I provvedimenti presi – spiega l’assessore Gianpiero Macale – giungono a chiusura di un periodo di accertamenti da parte delle autorità competenti e a seguito degli ultimi sopralluoghi eseguiti dal Comando di Polizia Locale su input del Sindaco. A dare il via alle verifiche alcune segnalazioni da parte di cittadini e delle associazioni ambientaliste del territorio che ringrazio vivamente per la collaborazione e l’alto senso di responsabilità: lo stesso che esorto ad adottare ad ogni cittadino, al quale chiedo altresì di avere sempre una condotta rispettosa del nostro prezioso ambiente, segnalando ogni abbandono o comportamento scorretto. Un territorio più bello e pulito passa necessariamente attraverso il senso civico e quel concetto di cittadinanza attiva che porta a collaborazioni diversificate anche e soprattutto nel rispetto del patrimonio ambientale che ci è stato affidato e che abbiamo il dovere morale di tutelare”.