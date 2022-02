Plastic Free, due anni di impegno a Latina e provincia

LATINA – I volontari dell’associazione Plastic Free si mobilitano nuovamente in provincia di Latina e organizzano per domenica 27 febbraio un evento di raccolta dei rifiuti a Capo Portiere per ripulire la spiaggia Latina sensibilizzando le persone. L’azione ecologica coinciderà con la mattinata di chiusura del tratto di litorale compreso tra il lago di Fogliano e il mare (fino a Rio Martino) promossa dal Comune di Latina per l’iniziativa Buona Domenica prevista ogni ultima domenica del mese fino ad aprile.

“Sarà una grande occasione dimostrativa, un segno forte che qualcosa sta cambiando, che qualcosa deve cambiare nella gestione dei rifiuti e per la salvaguardia di quest’unico meraviglioso pianeta che abbiamo – dice Adriano Salvatori referente di Sabaudia dell’ organizzazione di volontariato nata con l’obiettivo di liberare il mondo dalla plastica, informare e sensibilizzare più persone possibile al tema.

“Siamo nati due anni fa, ma Plastic Free è in crescita esponenziale e noi referenti e volontari non intendiamo fermarci qui. Abbiamo ancora tanto lavoro da svolgere per smuovere le coscienze e combattere il problema dell’inquinamento da plastica dispersa per terra e per mare. Con questo appuntamento – aggiunge il volontario – si intende dare un forte segnale a cittadini e istituzioni. Crediamo fortemente, infatti, che si possa sensibilizzare soprattutto facendo il bene comune; perché ripulire l’ambiente incide sul bene e la salute di tutti”.

Per partecipare all’appuntamento di domenica è obbligatorio iscriversi sul sito plasticfreeonlus.it: Basta andare nella sezione “eventi” e cercare la città di Latina, cliccando sull’evento apparirà un modulo per la registrazione con la possibilità di scaricare anche un modulo per i minori che vorranno partecipare.

Nel 2021 Plastic Free ha raccolto 1.542.288 Kg di plastica e realizzato 1.732 eventi in tutta Italia. Gli studenti raggiunti con incontri di sensibilizzazione sono stati oltre 33.000.