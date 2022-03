Latina, doppio appuntamento con Gianfranco Pannone al Mug e al Cinema Corso

LATINA – Si terrà martedì 22 marzo a Latina un doppio appuntamento dedicato al regista Gianfranco Pannone. Al MUG e al Cinema Corso un’occasione per incontrare l’autore e conversare con lui sui due recenti lavori che lo hanno visto impegnato: alle 18:00 Anna Eugenia Morini e Ilaria Monti presenteranno il libro di Pannone “E’ reale? Guida empatica del cinedocumentarista” insieme all’autore, a Silvia Tarquini (edizioni Artdigiland) e Clemente Pernarella. Interverrà il sindaco Damiano Coletta.

Alle 20:30, presso il cinema Corso, sarà proiettato l’ultimo documentario di Pannone “Onde radicali”, presentato alla Festa del cinema di Roma e selezionato tra i finalisti per il premio Cecilia Mangini, miglior documentario, ai David di Donatello. Introdurrà la proiezione il regista Renato Chiocca che coordinerà, dopo la visione, il dialogo con il pubblico e l’autore.

La presentazione del libro di Pannone – spiegano gli organizzatori del doppio appuntamento – è il preludio ideale alla proiezione del suo ultimo documentario, poiché ci svela un metodo consolidato e soprattutto evidenzia le profonde ragioni delle scelte estetiche e etiche, che l’autore apprende dai padri del Neorealismo e che interiorizza in modo originale grazie alla propria sensibilità e al continuo confronto con i maestri del cinema internazionale”. Il documentario Onde Radicali è stato presentato all’ultima Festa del Cinema di Roma e concorre al Premio David di Donatello-Cecilia Mangini 2022 per il miglior documentario. La sfida di trasformare in un racconto per immagini un’esperienza tutta sonora come quella di Radio Radicale ci sarà raccontata in sala dall’autore e dal regista Renato Chiocca, che interverrà e modererà la conversazione con il pubblico.